Песков: решения о личных или дистанционных встречах с президентом принимаются персонально

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Решение о проведении рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в личном или дистанционном режиме принимается в зависимости от графика и интенсивности контактов собеседника главы государства. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему, несмотря на работу преимущественно в режиме видеоконференций, некоторых чиновников или глав корпораций глава государства принимает лично.

"Здесь абсолютно персональные решения, это зависит и от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него до этого были интенсивные или менее интенсивные контакты", - сказал Песков.

По его словам, если контакты были "более интенсивные", то предпочтительным является дистанционный формат общения, если же "график был более изолированным, то это позволяет после соответствующего тестирования проводить личную встречу".