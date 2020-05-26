МИД РФ: меморандум Украины по инциденту с моряками не содержит принципиально новых данных

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Поданный Украиной в международный арбитраж меморандум с целью получить компенсацию от России из-за инцидента в Керченском проливе не содержит принципиально новых элементов. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Меморандум не содержит принципиально новых элементов по сравнению с поданным ранее Украиной исковым заявлением. При этом Киев вынужден учитывать состоявшуюся осенью 2019 года передачу моряков и кораблей Украине, что существенно "урезало" список ее первоначальных претензий", - обратили внимание в министерстве.

"Следующий шаг - Россия в соответствии с правилами процедуры до 22 августа 2020 года должна будет представить свои юрисдикционные возражения в рамках данного дела", - пояснили в МИД. В российском дипведомстве подчеркнули, что инцидент в Керченском проливе являлся "преднамеренной провокацией со стороны Украины".

22 мая Украиной был представлен меморандум с обоснованием ранее заявленных требований в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного против России в апреле 2019 года на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018. Как уточнил замглавы украинского МИД Евгений Енин, значительной частью иска является "обоснование компенсации материального и морального вреда украинским морякам". Кроме того, по его словам, в иске идет речь "о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены украинским кораблям", а также "о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три корабля". Енин заявил, что размер требуемой компенсации составляет несколько миллионов долларов.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. В ноябре Украине были переданы и задержанные корабли.