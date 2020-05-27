Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Главы государств затронули актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений. Особое внимание они уделили положению дел в торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Проведен обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщили в Кремле.