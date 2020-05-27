{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Главы государств также затронули актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Главы государств затронули актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений. Особое внимание они уделили положению дел в торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Проведен обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщили в Кремле.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссия
В Думу внесли законопроект об изменении порядка формирования избиркомов всех уровней
Правительство не поддержало законопроект и дало на него отрицательный отзыв
Читать полностью