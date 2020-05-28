Депутаты приняли отставку главы Ядринского района Чувашии из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 28 мая. Депутаты одобрили отставку главы Ядринского района Андрея Сафронова, который ранее написал заявления об увольнении по собственному желанию из-за роста заболеваемости коронавирусом в районе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Врио главы Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании 25 мая призвал принять все меры по защите здоровья и благополучия населения в Ядрине и Ядринском районе, где, по его словам, эпидемиологическая ситуация муниципальными властями не контролировалась, работа не проводилась, что привело к росту числа инфицированных. После этого глава Ядринского района Андрей Сафронов, а также глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин написали заявления об увольнении по собственному желанию.

"Присутствовало 19 депутатов. Все единогласно проголосовали за отставку главы Ядринского района", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что временно исполняющим обязанности главы назначен Семенов Александр Александрович. По данным администрации района, Семенов является первым заместителем главы района - начальником отдела сельского хозяйства.

Режим самоизоляции, отмененный в Чувашии 12 мая, вновь ввели в Ядринском районе Чувашии на фоне роста заболеваемости коронавирусом 26 мая. Жители района могут выходить из дома только для похода в магазин, аптеку и т. д. Кроме того, в районе введен запрет на уличную торговлю, работу рынков и ярмарок. Ограничительные мероприятия будут действовать в течение минимум двух недель.