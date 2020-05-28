Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вопрос о приглашении лидеров государств дальнего зарубежья на парад Победы в Москву 24 июня будет прорабатываться с каждой страной отдельно. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ. Песков напомнил, что до дня парада осталось не так много времени "в плане верстания графиков международных лидеров".

Отвечая на вопрос, было ли направлено приглашение президенту Франции Эмманюэлю Макрону, представитель Кремля отметил, что контакты с французской стороной были. "Пока исходим из принципа по главам государств СНГ, но все остальное уже по ситуации, по ходу прорабатывается", - пояснил Песков.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы, которые впоследствии были перенесены с 9 мая на более поздний срок из-за эпидемической ситуации, были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций.

Во вторник президент РФ на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.