И. о. главы администрации Кирова победил в конкурсе на должность сити-менеджера

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы администрации Кирова Дмитрий Осипов набрал наибольшее количество баллов в конкурсе на должность сити-менеджера, решение о его назначении депутаты Кировской городской думы примут 2 июня, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии.

Гордума в январе 2020 года поддержала отставку сити-менеджера Ильи Шульгина, который занимал этот пост с 2017 года. 27 апреля замглавы администрации Кирова Дмитрий Осипов победил в конкурсе на должность главы администрации, однако депутаты Кировской городской думы 29 апреля не приняли решение о назначении Осипова сити-менеджером, был назначен новый конкурс.

"Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова. Победителем признан Дмитрий Осипов", - сказали в пресс-службе.

По данным мэрии, в конкурсе также участвовали начальник отдела организационной и кадровой работы министерства энергетики и ЖКХ Кировской области Николай Богачев и замначальника территориального управления по Нововятскому району Владимир Мышкин. Все кандидаты прошли тест на знание законодательства, а также собеседование. Результаты конкурса направлены в Кировскую городскую думу, решение о назначении на должность будет принято 2 июня.

Осипов родился в 1969 году в Кирове. В 1997 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". С 2012 по 2018 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях города. С 2018 года работал генеральным директором КОГП "Вятские автомобильные дороги", 5 февраля был назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Кирова, 25 марта назначен заместителем главы администрации города, курировал вопросы городского хозяйства и административно-технического и муниципального контроля.