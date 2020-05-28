В Думу внесли законопроект о возможности дистанционных заседаний региональных заксобраний

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, дающий возможность законодательным органам субъектов РФ проводить заседания дистанционно в условиях режима ЧС или повышенной готовности. Текст документа в четверг размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, в случае введения на территории региона режима повышенной готовности, режима ЧС или карантина "заседания законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ могут быть проведены в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи". Порядок проведения таких заседаний устанавливается регламентом или иным актом, принятым данным законодательным органом, указывается в тексте законопроекта.

По мнению Тумусова, принятие документа позволит обеспечить непрерывную работу представительных органов субъектов РФ и принятие решений, "не терпящих отлагательств".

Ранее комитет Совета Федерации по региональной политике предложил разрешить региональным парламентам и муниципальным депутатам проводить заседания и голосование в дистанционном формате. 27 мая Московская городская дума провела первое в своей истории дистанционное заседание.