Посольство РФ заявило, что у Вашингтона нет морального права поучать другие страны

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США не имеет морального права поучать другие страны и "предъявлять им претензии со ссылкой на драматичные события прошлого". С таким заявлением российское посольство в Вашингтоне выступило в четверг в связи с годовщиной подписания американского закона о переселении индейцев.

"Сегодня исполняется 190 лет со дня подписания президентом Джексоном закона о выселении индейцев. Это одна из многих трагических и печальных дат в истории США, лишающих Госдеп морального права поучать другие нации, предъявлять им претензии со ссылкой на драматичные события прошлого", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

Закон о переселении коренных жителей Америки на необжитые территории к западу от реки Миссисипи был подписан в 1830 году президентом США Эндрю Джексоном. По сути он привел к насильственной депортации индейцев с занимаемых им земель, в результате чего погибли тысячи человек.