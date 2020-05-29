В ПАСЕ выступили за более тесное сотрудничество парламентариев в условиях пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявили о необходимости более тесного сотрудничества парламентариев и обсудили новые форматы взаимодействия в условиях пандемии. Об этом сообщил в пятницу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Выступающие высказывались в едином ключе о необходимости более тесного сотрудничества парламентариев в это непростое время, обязательного продолжения работы законодательных органов власти и продвижения парламентских инициатив. Обсуждались вопросы новых видов и форматов взаимодействия, особенности дистанционного и электронного голосования, возможность работы наблюдательных миссий в новых условиях, а также соблюдения баланса между свободами граждан и вынужденными ограничительными мерами для обеспечения их безопасности. Представители национальных делегаций активно делились опытом своих стран", - рассказал Кисляк, который принял участие в заседании комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии в формате видеоконференции.

Сенатор подчеркнул, что в России между правительством и парламентом налажено серьезное и энергичное взаимодействие, направленное на поддержку населения, оказавшегося в трудной экономической ситуации. "Учитывая, что пандемии являются транснациональными проблемами, необходимо в будущем обсудить с участием экспертов вопрос о том, что конкретно могут сделать парламенты, в том числе в рамках совместной работы в ПАСЕ, чтобы наладить еще большее взаимодействие между государствами в предотвращении и преодолении пандемий", - приводит слова Кисляка пресс-служба СФ.

По словам парламентария, "состоялся обстоятельный обмен мнениями о роли национальных парламентов и проведении выборов в период чрезвычайных ситуаций".

Кисляк уточнил, что в дискуссии приняли участие председатель ассамблеи Хендрик Дамс, а также приглашенные эксперты ведущих европейских вузов и представителей Венецианской комиссии. С российской стороны в заседании участвовал также первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин. Как сообщается, "по итогам обсуждения вопроса о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19, было принято решение подготовить резолюцию и назначить докладчиком члена британской делегации Иэна Лидделл-Грейнджера".