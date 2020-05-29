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Путин поддержал планы костромского губернатора Ситникова переизбраться на новый срок

Президент в целом положительно оценил работу Сергея Ситникова

НОВО-ОГАРЕВО, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова вновь пойти на выборы главы региона в сентябре текущего года.

В ходе встречи в пятницу в режиме видеосвязи с президентом Ситников отметил, что у него заканчивается срок губернаторских полномочий, и попросил одобрения главы государства на участие в предстоящих в Костромской области выборах.

Путин в ответ назвал в целом положительной оценку работы Ситникова. "Поэтому я с удовольствием вас поддержу, надо только, чтобы случилось главное - чтобы люди вас поддержали и чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСитников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская область
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