Рябков: продлением ДСНВ после выборов президента США будет уже поздно заниматься

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вопросом продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) после дня выборов президента США будет уже поздно заниматься. Это констатировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в субботу интервью журналу The National Interest.

"Я думаю, что для любой администрации, включая вторую администрацию Трампа, если он будет переизбран, будет уже поздно заниматься вопросом о продлении ДСНВ после дня выборов в Америке", - сказал он.

Как отметил высокопоставленный дипломат, "почти стопроцентно непроницаемый антироссийский двухпартийный консенсус в США" не обещает ничего хорошего для отношений Москвы и Вашингтона в будущем, независимо от того, кто победит на выборах в США.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Продление СНВ-3

Вероятность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3) продолжает стремительно уменьшаться, заявил Сергей Рябков.

"С моей точки зрения, шансы сохранения ДСНВ продолжают стремительно приближаться к нулю, и я думаю, что 5 февраля 2021 года у него просто закончится срок и оно истечет, - сказал Рябков. - У нас не будет ДСНВ с 6 февраля 2021 года".

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Курсы администраций Трампа и Обамы

Сергей Рябков заявил, что не делает разграничений между политикой в отношении России администраций президента США Дональда Трампа и его предшественника Барака Обамы.

"Более того, я не вижу различий между этой и предыдущей администрациями", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос, разграничивает ли он проводимую Трампом политику и действия остальной администрации США в отношении России.

По словам Рябкова, он не знает, как именно определяется политика Вашингтона в отношении Москвы - лично Трампом или его советниками. "Мы приветствуем любой сигнал от американцев, в том числе от самого президента, в пользу улучшения, в пользу продолжения [диалога с РФ]. Мы готовы внести свой вклад в это", - подчеркнул он.

Тема Китая

Администрация президента США Дональда Трампа одержима темой Китая, и пытается задействовать ее при обсуждении любых вопросов международных отношений, заявил замглавы МИД РФ.

Он указал, что риторика США по включению Китая в Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) обусловлена не столько соображениями безопасности, сколько целым комплексом американских подходов к Пекину. "Я думаю, что американская администрация одержима темой Китая и пытается задействовать ее буквально в каждом обсуждаемом вопросе международных отношений", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что США стремятся оказывать активное давление на Китай во всех сферах, где это только возможно. "Я думаю, что это, очевидно, повлечет дальнейший рост уровня непредсказуемости в международных отношениях. Но я все еще надеюсь, что естественная предрасположенность американцев к обсуждению и заключению сделок возобладает над продолжающимися попытками добиться чего-либо давлением не только от Китая, но и от России и других стран, намеревающихся вести свою независимую от США политику", - пояснил Рябков.

Отвечая на вопрос, не подталкивают ли США своими действиями Россию к тесному сотрудничеству с Китаем, он указал, что внешнее давление не оказывает влияния на развитие отношений РФ с другими странами. "Наши собственные расчеты и выводы определяются значительно большим количеством факторов, нежели тем, что делают США. Мы дорожим нашими тесными и дружественными отношениями с КНР, видим их в качестве всестороннего стратегического партнерства в различных областях и намерены развивать их и дальше", - подчеркнул замглавы МИД РФ.