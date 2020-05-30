В Думе 3 июня обсудят готовность к введению обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения обсудит в среду, 3 июня, с Минздравом и Минпромторгом вопрос готовности к введению обязательной маркировки лекарств в России с 1 июля, сообщает пресс-служба думской фракции единороссов в субботу.

"Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев проведет заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Участники планируют обсудить вопрос готовности к внедрению обязательной маркировки лекарств", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в заседании запланировано участие представителей Центра развития перспективных технологий, производителей лекарств, а также аптек и аптечных сетей.

1 января 2020 года планировалось сделать обязательной маркировку лекарств. Однако в декабре Госдума на пленарном заседании приняла закон, который переносит срок вступления в силу положений законодательства об обязательной маркировке лекарственных средств с 1 января на 1 июля 2020 года. В частности, был отложен на полгода срок имплементации норм, обязывающих фармпроизводителей "осуществлять обязательную маркировку лекарств".

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производителя, дату, время и место выпуска.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.