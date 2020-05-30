Эксперт: США пытаются превратить Гонконг в незатухающую горячую точку для Китая

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Последние заявления президента США Дональда Трампа, который в пятницу выступил с критикой властей КНР за их действия по отношению к Гонконгу, нацелены на эскалацию напряженности вокруг мегаполиса и его превращение в незатухающую точку конфликта для Китая. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Маслов.

"Речь идет о том, чтобы обложить Китай различными проблемами: сделать из Гонконга постоянно действующую горячую точку и породить так называемый эффект домино, который мог бы перейти на другие территории Китая, например, на Синьцзян-Уйгурский автономный район, на Тибет", - пояснил собеседник агентства.

Он указал, что США и Великобритания в последнее время активно поддерживали участников гонконгских протестов, принимали их в высоких политических домах, а также организовывали их вступления на собраниях различного уровня. "В этом плане главная идея - сделать так, чтобы эти люди постепенно пришли к требованию полного отделения Гонконга от Китая. Очевидно, что на это КНР никогда не пойдет, и возникнет такой бесконечный конфликт", - сказал аналитик.

Ранее Вашингтон подверг критике принятие Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Власти США восприняли это как нарушение автономного статуса территории и обещали ответить санкциями. Однако, по мнению Маслова, формально Китай ничего не нарушил: финансовая и юридическая система Гонконга остаются не затронутыми действиями пекинских властей.

Он также отметил, что гонконгцы осознают себя отдельной идентичной группой, которая не ассоциирует себя ни по языку, ни по традициям с жителями материкового Китая. США также хотят задействовать этот вопрос для создания конфликтной ситуации. "Так что я думаю, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы Гонконг полыхал как можно дольше. Китай, на мой взгляд, пока что сам не очень хочет верить в то, что это такая затяжная проблема", - резюмировал Маслов.

Новый барьер между США и КНР

Собеседник агентства добавил, что несмотря на то, что американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался ранее Гонконг, это не нанесет критического урона его экономике, но создаст очередное препятствие для работы американских компаний в Китае.

"Во-первых, прежде всего, Трамп хочет ввести ограничения на поставки товаров и услуг из Гонконга, которые поставлялись в США свободно и без тарифов. Но в реальности это затронет лишь менее 0,5% экспорта, который идет из Гонконга, и около 2% вообще всех услуг, которые Гонконг оказывал США. То есть на самом деле это большого удара Гонконгу не нанесет", - отметил эксперт.

Он пояснил, что Гонконг является экономическим буфером между Китаем и США, и многие американские компании, действовавшие в КНР, открывали свои счета в банках на территории этого мегаполиса. "Таким образом, это во многом бьет именно по американским компаниям, создает просто новый барьер между США и КНР", - резюмировал Маслов.

Антикитайские меры Трампа

В пятницу Трамп заявил, что власти США намерены ввести санкции в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, причастны к подрыву автономии этого специального административного района КНР. Он также указал, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что правительство КНР примет против США все необходимые контрмеры, если американская сторона продолжит вмешиваться во внутренние дела Китая и его специального административного района.