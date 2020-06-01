Захарова назвала грязной манипуляцией обвинения РФ в причастности к протестам в США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заявление бывшего советника американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности Москвы к организации беспорядков в США, связанных с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, являются грязной информационной манипуляцией. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила российский дипломат, в свое время товарищи Райс по партии совершили роковую ошибку, придумав "глупейшую концепцию обвинения России во всем, что им не нравится". "Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Ваше интервью CNN - это и есть пропаганда".

Официальный представитель МИД РФ также призвала бывшего советника Обамы перестать разыгрывать "русскую карту" и вернуться в реальность. "Те самые соцсети, которые, как вы полагаете, используются русскими для разжигания протестов в ваших городах, зарегистрированы в США, принадлежат американцам и законодательно регулируются оттуда же, - обратила внимание она. - Выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через YouTube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую "исключительность" в действии".