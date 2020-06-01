Врио главы Коми назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона, которые функционировали без министров с апреля и марта этого года соответственно. Минстрой возглавил руководитель региональной "Службы заказчика" Андрей Некрасов, Минпром - работник этого министерства Людмила Панюкова, сообщила пресс-служба главы республики.

"Назначить Некрасова Андрея Викторовича исполняющим обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. <…> Назначить Панюкову Людмилу Геннадьевну исполняющим обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта", - говорится в сообщениях.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, оба руководителя назначены временно исполняющими, потому что требуется согласование их назначения с федеральными органами власти.

Некрасов до этого момента возглавлял одно из подведомственных учреждений Минстроя - "Службу единого заказчика Республики Коми". Предыдущий министр Андрей Крикуненко был освобожден от должности 30 апреля и вскоре был назначен и.о. министра строительства Сахалинской области, сообщается на сайте этого ведомства.

Панюкова до этого назначения руководила отделом топливно-энергетического комплекса и стройматериалов Минпрома Коми, уточнили ТАСС в министерстве. Предыдущий министр Александр Ремига сам подал в отставку в марте этого года, на данный момент он врио первого заместителя губернатора Владимирской области, сообщается на официальном интернет-портале администрации этого региона.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.