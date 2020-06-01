Членство экс-главы Нижнего Новгорода Солонченко в "Единой России" приостановят

ТАСС, 1 июня. Членство экс-главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко в партии "Единая Россия" будет приостановлено в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела о получении взятки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Нижегородского реготделения партии.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Елизаветы Солонченко, занимавшей пост главы города Нижнего Новгорода с июня по декабрь 2017 года, на ближайшем заседании политсовета местного отделения "Единой России" Нижегородского района будет приостановлено ее членство в партии", - указано в сообщении.

Солонченко обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, с 2013 по 2018 годы она получила в виде взятки более 79,5 млн рублей. 28 мая экс-главу Нижнего Новгорода, которая проживает в Великобритании, объявили в международный розыск, Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал ее. В своем аккаунте в Facebook Солонченко заявила о своей невиновности и намерении доказать это в суде.