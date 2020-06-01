Володин: прошедшее с принятия поправок к конституции время доказало их актуальность

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Время, прошедшее с момента принятия закона о поправке к Конституции РФ, доказало актуальность изменений основного закона. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения основного закона. В первую очередь, это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты.

Политик напомнил, что решение отложить общероссийское голосование по поправкам было принято из эпидемиологических соображений. "Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, это позволило вернуться к вопросу о дате голосования", - отметил он.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, считает спикер, граждан продолжают интересовать изменения в конституцию. "К статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 млн пользователей. И каждый день это число растет", - заключил Володин.

На совещании в понедельник Владимир Путин одобрил проведение общероссийского голосования по поправкам к конституции 1 июля. День голосования по поправкам может быть объявлен нерабочим, заявил позднее ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поправки к конституции

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.