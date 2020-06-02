Эксперт: РФ и Турция к юбилею дипотношений нашли общие интересы, несмотря на расхождения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия и Турция встречают 100-летний юбилей дипломатических отношений в условиях установившегося многостороннего и многофакторного взаимодействия, которое преобладает над расхождениями по Сирии и Ливии. Такое мнение в комментарии для ТАСС в связи со столетием установления дипотношений между Москвой и Анкарой высказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"За время взаимодействия двух президентов - Тайипа Эрдогана и Владимира Путина - отношения приобрели и многосторонность, и многофакторность, - сказал он. - Это плюс, поскольку когда есть вопросы, представляющие взаимный интерес, это сближает и делает менее напряженными отношения в целом, особенно если это такие крупномасштабные проекты, которые определяют будущее сотрудничество: это и газопроводы, и атомная электростанция, и первый прорыв с точки зрения поставок вооружений и военной техники - я имею ввиду контракт по С-400".

Фитин добавил, что для Турции огромное значение имеет постоянный приток российских отдыхающих, поскольку туризм дает существенный вклад в валютные поступления страны, а Россия в прошлом году заняла первое место по количеству гостей - более 7 млн. "А что касается проблем, то конечно они есть, - продолжил специалист. - Прежде всего на Ближнем Востоке - это ситуация в Сирии, где мы фактически занимаем противоположные позиции. Россия, как известно, поддерживает легитимное правительство Башара Асада, а Турция с начала гражданской войны выступала за смену режима, продолжает занимать категорическую позицию неприятия нынешнего правительства и одновременно воюет с сирийскими курдами, которые всегда были гражданами этой страны".

Расходятся подходы России и Турции также и по ситуации в Ливии. "Турки активно поддерживают одну из сторон конфликта, то есть Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, а Россия пытается занять относительно нейтральную позицию, поддерживая контакты как с Сарраджем, так и с его оппонентом фельдмаршалом Халифой Хафтаром", - указал Фитин.

При этом Фитин отметил, что наличие сложностей не стоит драматизировать. Сторонам пока удается находить общий язык в Сирии, а развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере способствует дальнейшему стран. "Торговые отношения развиваются, и, судя по всему, будут развиваться, если не произойдет каких-то чрезвычайных ситуаций. Это сотрудничество в сфере энергетики, включаю атомную. Это возможное сотрудничество в инфраструктурных проектах, в том числе на российской территории с участием турецких компаний. И если контракт по С-400 будет нормально выполнен, то возможно и дальнейшее сотрудничество в области ВПК", - добавил он, говоря о перспективах дальнейшего взаимодействия двух стран.

В Сирии, по мнению эксперта, реальное столкновение, несмотря на сложную обстановку под Идлибом, двум странам не грозит, поскольку это не отвечает интересам ни Москвы, ни Анкары. "Я думаю, что обе стороны будут стремиться продолжить сотрудничество в Сирии", - добавил он.

100-летний юбилей

О приближающемся юбилее в прошлом году напомнил президент России Владимир Путин во время посещения турецким лидером Тайипом Эрдоганом Международного авиационно-космического салона в Жуковском. "В следующем году будем отмечать столетие дипломатических отношений между Россией и Турцией, поэтому профильные ведомства, парламентские круги и общественные организации двух стран работают над составлением масштабного плана торжественных мероприятий", - сказал тогда российский президент по итогам российско-турецких переговоров.

Среди таких мероприятий, например, подготовленная к началу марта выставка исторических документов в Государственном архиве Российской Федерации и фотовыставка в посольстве России в Турции, которая пока проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

2 июня 1920 года народный комиссар иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин по указанию председателя Совнаркома Владимира Ленина направил письмо турецкому правительству под руководством Кемаля Ататюрка. В нем говорилось, что советское правительство поддерживает право наций на самоопределение и "с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ за свою независимость и суверенитет, и в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы, которая должна объединить турецкий и русский народы".

Позднее Москва оказала материальную помощь Анкаре. В 1921 году был заключен Договор о дружбе и брастве между двумя странами. Поддержка и дипломатическое признание со стороны Москвы помогли Ататюрку одержать победу в борьбе с британо-греческими интервентами и в 1923 году провозгласить Турецкую Республику.

Впрочем, отношения между Россией и Турцией имеют гораздо более древнюю историю и восходят к концу XV века, когда московский великий князь Иван III написал письмо османскому султану Баязету II по вопросам морской торговли. Лишь на короткое время они были прерваны революционными потрясениями в двух странах.