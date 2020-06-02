Захарова: без участия Китая расширенное заседание G7 не реализует глобальных начинаний

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Идея президента США Дональда Трампа провести саммит Группы семи в расширенном формате с Россией и другими странами идет в верном направлении, но без участия Китая не обеспечит универсального представительства. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идея о расширенном заседании Группы семи в принципе идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства. Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, в Москве обратили внимание на высказывание президента США о том, что он считает "семерку" в ее нынешнем виде "очень устаревшей группой стран", "не отражающей должным образом происходящее в мире". "С таким подходом согласны, - подчеркнула она. - Наша позиция на этот счет хорошо известна. Решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно. Это объективная реальность".

Официальный представитель МИД РФ при этом напомнила, что уже существует такой эффективный формат, как Группа двадцати, в которой представлены как государства "семерки", так и БРИКС.

Ранее Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. 1 июня во время телефонного разговора Трамп проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник заявил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.