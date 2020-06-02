Итоговая явка на предварительном голосовании единороссов превысила 5%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 5% граждан РФ, которые смогут принять участие в сентябрьских выборах, приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая России". Об этом заявил во вторник на заседании президиума генсовета партии замсекретаря генсовета Сергей Перминов.

"Явка итоговая, то есть количество тех, кто зарегистрировался, и тех, кто проголосовал, по стране составила 5,07% (от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы - прим. ТАСС). Это существенное количество", - сказал Перминов.

Он уточнил, что всего в качестве выборщиков зарегистрировались более 1,1 млн человек. "Если взять количество избирателей в тех территориях, где будут проходить выборы [в сентябре], то количество выборщиков более 5,8% от общего количества избирателей", - добавил он.

В свою очередь секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявил, что сегодня подведены окончательные результаты предварительного голосования, которые "пересмотру не подлежат". "Никаких переписываний протоколов и подсуконных договоренностей мы с вами не допустим", - подчеркнул он.

Жалобы

По словам Перминова, в рамках предварительного голосования были приняты заявления о 23 нарушениях. "Это в течение одной недели на территории 30 субъектов [РФ]. Я считаю, что это показывает высокую степень легитимности процедур, которые мы подготовили и провели", - сказал он.

Перминов уточнил, что 13 жалоб были поданы на использование административного ресурса, пять - на проведение агитации в период предварительного электронного голосования. Также были поданы две жалобы на подкуп избирателей и одна - на фальсификацию нарушений, ни одна из них не нашла подтверждений.

Замсекретаря заверил, что оставшимся жалобам, находящимся на рассмотрении, будет дана должная правовая оценка.

Праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году оно полностью проходило в онлайн-режиме.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель соответствующего региона, где будут проходить выборы. "Единая Россия" - единственная партия в РФ, у которой есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в режиме онлайн.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.