Выборы президента Татарстана могут назначить на 13 сентября

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Члены комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению в среду одобрили проект решения о назначении выборов президента республики на 13 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"На рассмотрение Государственного совета Республики Татарстан выносится проект постановления Государственного совета Республики Татарстан по назначению выборов президента Республики Татарстан на второе воскресенье сентября, которое выпадает в этом году на 13 сентября текущего года. Проект постановления нашего комитета по данному вопросу подготовлен", - сказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Члены комитета поддержали рекомендацию Госсовета Татарстана о включении вопроса о назначении выборов президента республики в повестку дня очередного заседания местного парламента.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал выдвижение президента Татарстана Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок.