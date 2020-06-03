Мишустин обсудил с премьером Южной Кореи трехсторонние проекты с участием КНДР

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, обсуждались трехсторонние проекты с участием КНДР.

"В ходе разговора была выражена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено перспективам реализации трехсторонних экономических проектов с участием России, Южной Кореи и КНДР", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, Мишустин и Чон Се Гюн отметили важность проведения мероприятий в рамках Годов взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. Премьер-министры двух стран обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Борьба с коронавирусом

Премьер-министр России и его южнокорейский коллега договорились о взаимодействии двух стран в здравоохранении по борьбе с коронавирусом.

Мишустин и Чон Се Гюн "обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и предпринимаемые правительствами России и Республики Корея действия по преодолению последствий пандемии для экономик двух стран". "Достигнута договоренность о наращивании сотрудничества в сфере здравоохранения и обмене накопленным опытом по противодействию распространения коронавируса", - отметили в пресс-службе.