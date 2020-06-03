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Пандемия коронавируса нового типа

Крашенинников: в законы могут быть внесены поправки для защиты прав граждан после пандемии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Анализ решений, принятых на федеральном и региональном уровнях в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, позволит при необходимости внести изменения в законодательство с целью дополнительной защиты прав граждан. Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В данной ситуации гораздо лучше посмотреть превентивно, до судебного разбирательства, какие несоответствия есть, по итогам анализа скорректировать правовые нормы", - сказал он. По словам депутата, это позволит оперативно исправить законодательство в случае выявления несоответствий, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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