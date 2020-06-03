Володин: изменения в конституции потребуют принятия около 50 федеральных законов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Внесение изменений в основной закон РФ потребует принятия порядка 50 федеральных конституционных законов. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нам придется принимать порядка 50 конституционных законов, которые будут вытекать из принятых норм конституции в том случае, если на общероссийском голосовании эти поправки будут поддержаны", - сказал Володин.

По его словам, изменения "наполняют декларативные формулировки конкретным содержанием". В качестве примера политик привел положения об обязательной индексации пенсий и размере МРОТ не ниже прожиточного уровня.

По его словам, поправка о доступной и качественной медицинской помощи поднимает "еще выше" российские стандарты здравоохранения. "Когда мы говорим о том, что наши граждане имеют право на качественное и доступное здравоохранение, дальше уже это будет формализовано в вытекающих нормах федерального закона также, как когда речь идет о других положениях, предлагаемых для рассмотрения, потребуется принимать федеральные законы", - пояснил он.

При этом законодатели, подчеркнул спикер, будут отталкиваться от конституции как основополагающего документа. "Это в любом случае более высокие стандарты жизни, наших прав, поэтому крайне важно, чтобы мы не просто это понимали, но сегодня в ходе в том числе ситуации, связанной с пандемией, с этим столкнувшись, увидели, насколько это важно и актуально", - заключил Володин.

О поправках

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ.

По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 1 июня президент РФ на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.