Посольство РФ направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медпомощь Ярошенко

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать необходимую медицинскую помощь россиянину Константину Ярошенко. Об этом заявил в среду глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"У нас вызывает озабоченность состояние здоровья российского гражданина Константина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут. Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, - приводит слова Антонова пресс-служба посольства. - Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются".

"В этой связи направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг Константину Ярошенко, - сказал дипломат. - Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь".

Посольство России также призывает американские власти освободить из-за угрозы заражения коронавирусом находящихся в тюрьмах россиян.

"В связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 в США вновь призываем местные правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах, - приводит слова Антонова пресс-служба посольства. - Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями: они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом. Настало время решительных действий".

"Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян", - подчеркнул посол.