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Пандемия коронавируса нового типа
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Посольство РФ направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медпомощь Ярошенко

В российском диппредставительстве также призвали американские власти из-за пандемии как можно скорее освободить находящихся в американских тюрьмах россиян
Здание посольства Российской Федерации в США Анатолий Бочинин/ТАСС
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Здание посольства Российской Федерации в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать необходимую медицинскую помощь россиянину Константину Ярошенко. Об этом заявил в среду глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"У нас вызывает озабоченность состояние здоровья российского гражданина Константина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут. Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, - приводит слова Антонова пресс-служба посольства. - Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются".

"В этой связи направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг Константину Ярошенко, - сказал дипломат. - Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь".

Посольство России также призывает американские власти освободить из-за угрозы заражения коронавирусом находящихся в тюрьмах россиян. 

"В связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 в США вновь призываем местные правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах, - приводит слова Антонова пресс-служба посольства. - Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями: они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом. Настало время решительных действий".

"Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян", - подчеркнул посол.

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СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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