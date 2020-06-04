Мишустин поблагодарил Румаса за совместную работу

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главой отправленного в отставку правительства Белоруссии Сергеем Румасом поблагодарил его за совместную плодотворную работу. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.

"В ходе разговора Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - отметили в пресс-службе Совмина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду принял решение об отставке действующего состава правительства, подписав соответствующий указ. Правительство, возглавляемое Румасом, работало с 18 августа 2018 года.