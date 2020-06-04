Путин проведет совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина сегодня день внутренней работы в течение часа-полутора он имеет ввиду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. Он обещал предоставить информацию о темах, которые будут обсуждаться. Песков добавил, что в течение рабочего дня президент будет проводить "внутренние совещания", которые не будут публичными.