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Путин проведет совещание с членами Совбеза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал предоставить информацию о темах, которые будут обсуждаться

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина сегодня день внутренней работы в течение часа-полутора он имеет ввиду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. Он обещал предоставить информацию о темах, которые будут обсуждаться. Песков добавил, что в течение рабочего дня президент будет проводить "внутренние совещания", которые не будут публичными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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