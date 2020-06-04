Путин: Совету безопасности принадлежит заметная роль в принятии стратегических решений

НОВО-ОГАРЕВО, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в большой значимости Совета безопасности.

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства напомнил, что 3 июня исполнилось 28 лет со дня образования СБ РФ. "Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности и за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений", - отметил президент.

Он поблагодарил всех сотрудников Совбеза "за добросовестную работу, за компетентность, основательный подход к выполнению поставленных задач".

"В рамках деятельности Совбеза традиционно обсуждаются ключевые вопросы укрепления суверенитета, обороноспособности, государственной и общественной безопасности страны, повышения ее влияния на международной арене, вырабатываются долгосрочные меры в области социально-экономического и научно-технологического развития, ведется большая информационно-аналитическая и экспертная работа", - подчеркнул Путин. Он также обратил внимание на то, что "в последние месяцы на этой площадке повышенное внимание уделяется вопросам борьбы с эпидемией коронавируса".