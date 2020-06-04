Путин назначил Виктора Ничипорчука замглавы МЧС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС РФ Виктора Ничипорчука, говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Ничипорчука Виктора Михайловича заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте документа.

До этого времени Виктор Ничипорчук занимал должность заместителя руководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России".