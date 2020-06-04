Захарова: угрозы США о введении санкций в адрес Турции говорят о дефектах союзничества

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Угрозы Вашингтона в адрес Турции о введении санкций из-за приобретения Анкарой российских систем С-400 демонстрируют недостатки их союзничества. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Периодически озвучиваемые Вашингтоном угрозы санкционного наказания Турции, а она является союзником США по НАТО, за приобретение российских систем С-400, эти заявления как раз демонстрируют дефекты различного рода союзничества по американскому образцу", - сказала она.

По словам Захаровой, прозвучавшее в Вашингтоне заявление о том, что российско-турецкое взаимодействие в Сирии обречено на провал безосновательно. "Особое удивление вызывают намеки на некий неравноправный характер наших отношений с Анкарой по этому вопросу, на давление, которое в контексте сирийских событий Россия якобы оказывает на турецких партнеров в сфере энергетики, торговли, туризма", - подчеркнула дипломат.

Солидные результаты многопланового сотрудничества с Турцией, продолжила Захарова, стали возможными в результате взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога, без диктата и назидания.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских зенитных ракетных систем. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.