Слуцкий назвал цинизмом призыв помощника госсекретаря США к РФ уйти с Ближнего Востока

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. США продолжают проводить на Ближнем Востоке политику вмешательства, призывы к РФ уйти из региона выглядят цинично и нагло. Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

"Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами "убраться" - просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, "это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию".

"Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов. Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот, борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль". Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм", - резюмировал депутат.

Шенкер в четверг в ходе видеосеминара в вашингтонском институте Ближнего Востока назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. По его словам, "45 лет это было краеугольным камнем американской политики - держать Россию в стороне от Ближнего Востока". Кроме того, утверждал он, РФ на Ближнем Востоке "играет деструктивную роль", США считают, что Москва "должна уйти" из региона.