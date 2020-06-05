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Группа высокого уровня Союзного государства в следующий раз встретится в сентябре

Во время прошедшего заседания участники обсудили вопросы, связанные с улучшением условий товарообменов, в основном с доступом белорусских товаров и предприятий на российский рынок

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следующая встреча Группы высокого уровня Союзного государства России и Белоруссии намечена на сентябрь. Об этом сообщил в пятницу государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Мы договорились где-то в сентябре провести вторую Группу высокого уровня, а до этого времени решить все то, что сегодня запланировали", - сказал он по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции.

По его словам, участники заседания обсудили несколько вопросов, связанных в том числе с улучшением условий товарообменов, в основном с доступом белорусских товаров и предприятий на российский рынок.

Он отметил, что эти "вопросы не носят политического характера, только чисто технологический". Речь шла и о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий, которые необходимы при осуществлении государственных, муниципальных закупок, что также является сугубо технологическим вопросом, добавил Рапота.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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