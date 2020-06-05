В Петербурге начат прием заявлений на голосование по конституции по месту нахождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявила о начале приема заявлений для голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте горизбиркома.

"Заявление о желании голосовать по месту нахождения можно подать в период с 5 по 21 июня (в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на сайте "Госуслуги"). Кроме того, с 16 по 21 июня такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что адреса и телефоны территориальных и участковых избирательных комиссий города доступны в разделе "Сведения об избирательных комиссиях Санкт-Петербурга" на сайте Горизбиркома.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля с 8:00 мск до 20:00 мск как на участках для голосования, так и вне помещения для голосования. "Голосование вне помещения для голосования (на дому) будет проводиться в течение шести дней до дня голосования (то есть с 25 июня) по заранее поданному заявлению. Кроме того, досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования в период с 25 по 30 июня", - пояснили в комиссии.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ на заседании 4 июня не поддержал заявку Санкт-Петербурга на использование технологии дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Председатель ЦИК Элла Памфилова указала на проблемы, связанные с качеством и способностью городской избирательной комиссии организовать процесс электронного голосования таким образом, чтобы он вызывал доверие и общественный консенсус.