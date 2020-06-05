Экс-глава Федерации профсоюзов Кировской области назначен зампредом правительства региона

КИРОВ, 5 июня. /ТАСС/. Бывший председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Роман Береснев назначен на должность заместителя председателя правительства области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

"Роман Береснев с 1 июня назначен на должность заместителя председателя правительства", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в пятницу Береснева представили коллективу.

Она не уточнила, какие вопросы будет курировать Береснев, получить комментарий у самого зампреда ТАСС пока не удалось.

По данным местных СМИ, Береснев будет курировать вопросы внутренней и кадровой политики области, за которые ранее отвечал бывший вице-губернатор Андрей Плитко, который обвиняется в получении взяток за заключение с "Кировгослесхозом" договоров купли-продажи древесины.

Роман Береснев до 2003 года работал в администрации Оричевского района, до 2006 года возглавлял комитет по делам молодежи Кировской области, управление по делам молодежи, затем работал заместителем руководителя администрации правительства Кировской области. С января 2010 по март 2012 года федеральным инспектором по Кировской области, после чего перешел на аналогичную должность в Марий Эл. C ноября 2014 года Береснев занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, весной 2017 года он возглавил Федерацию профсоюзных организаций Кировской области.