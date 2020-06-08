В Бурятии для голосования по Конституции РФ наберут вдвое больше наблюдателей

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Общественная палата Бурятии привлечет около 2,5 тыс. наблюдателей для работы в день голосования по поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил ТАСС председатель республиканской Общественной палаты Баир Бальжиров.

"Сейчас идет набор наблюдателей, есть уже около 1,5 тыс. кандидатов в наблюдатели, сейчас проверяем список. Планируем набрать 2-2,5 тыс. наблюдателей", - сказал Бальжиров.

Он отметил, что это практически вдвое больше, чем ранее на выборах, проходивших в последние годы, тогда от общественных организаций привлекалось около 1 тыс. наблюдателей. "Такая необходимость вызвана, во-первых, продолжительностью голосования, по существу, здесь будет семь дней. Во-вторых, порядком голосования в условиях пандемии, в-третьих, раньше на выборах присутствовали к тому же наблюдатели - представители всех партий, кандидатов, сейчас же не будет ни тех, ни других, а процедура достаточно сложная", - пояснил Бальжиров. Он подчеркнул, что главное в предстоящее голосование - безопасность, здоровье организаторов и участников голосования, поэтому среди наблюдателей не будет пожилых людей старше 65 лет, и для всех будут обеспечены необходимые меры безопасности.

"Мы заключили соглашение с Избирательной комиссией Республики Бурятия, с 20 общественными организациями, в том числе с двумя политическими партиями - Единой Россией и ЛДПР - для совместной работы по организации общественного наблюдения, - сообщил Бальжиров. - В нашей Общественной палате уже создана рабочая группа - специальный Центр мониторинга".

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.