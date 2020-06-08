КПРФ призвала Думу обратиться к Путину с просьбой не драпировать мавзолей к параду Победы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фракция КПРФ разработала проект постановления Госдумы об обращении к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии парада Победы 24 июня. Согласно документу, размещенному в думской электронной базе данных, коммунисты предлагают попросить главу государства отказаться в этот день от драпировки мавзолея Ленина.

"Депутаты Государственной думы считают необходимым в ходе проведения 24 июня 2020 года военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях сохранения исторической достоверности Московского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года в Москве, не скрывать мавзолей В. И. Ленина за драпировкой и не изменять его привычный для граждан страны повседневный облик", - говорится в разработанном коммунистами обращении. Оно может быть направлено президенту в случае, если Госдума одобрит на пленарном заседании проект постановления КПРФ.

Авторы обращения отмечают, что мавзолей - неотъемлемая часть архитектурного ансамбля Красной площади и по праву является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. "24 июня 1945 года Парад Победы принимал маршал Советского Союза Г. К. Жуков, а руководство страны-победительницы во главе с верховным главнокомандующим И. В. Сталиным приветствовало Парад Победы на трибуне мавзолея, - напоминают коммунисты. - К подножию мавзолея В. И. Ленина 75 лет назад солдаты-победители бросали добытые в боях фашистские знамена и штандарты, в том числе личный штандарт Адольфа Гитлера".

КПРФ ежегодно публично выступает против драпировки мавзолея во время парада 9 мая. В январе этого года депутат от фракции Николай Харитонов озвучил это пожелание на пленарном заседании Госдумы, он также предложил во время парада в честь 75-летия Победы разместить портрет Иосифа Сталина на фасаде расположенного напротив ГУМа.

В этом году торжественное мероприятие, традиционно проходившее 9 мая, было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.