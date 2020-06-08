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Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Монголией

Договор был подписан 3 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник внес на ратификацию в Госдуму Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией, подписанный в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, стороны "рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества".

Участники договора обязуются развивать сотрудничество "в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголия
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