Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Монголией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник внес на ратификацию в Госдуму Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией, подписанный в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, стороны "рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества".

Участники договора обязуются развивать сотрудничество "в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций".