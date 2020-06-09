Путин поддержал намерение главы Ростовской области выдвинуться на новый срок полномочий

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что у губернатора Ростовской области Василия Голубева есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре.

В ходе встречи в режиме видеосвязи с Голубевым во вторник глава государства отметил ряд положительных результатов в социально-экономическом развитии региона.

"Динамика в целом положительная, это результат, конечно, работы вашей команды, всех жителей Ростовской области, но вы возглавляете эту команду и, разумеется, это ваш результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора", - сказал Путин, пожелав Голубеву успехов.