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Путин поддержал намерение главы Ростовской области выдвинуться на новый срок полномочий

Глава государства отметил ряд положительных результатов в социально-экономическом развитии региона

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что у губернатора Ростовской области Василия Голубева есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре.

В ходе встречи в режиме видеосвязи с Голубевым во вторник глава государства отметил ряд положительных результатов в социально-экономическом развитии региона.

"Динамика в целом положительная, это результат, конечно, работы вашей команды, всех жителей Ростовской области, но вы возглавляете эту команду и, разумеется, это ваш результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора", - сказал Путин, пожелав Голубеву успехов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРостовская область
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