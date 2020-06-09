"Единая Россия" в Башкирии привлечет к голосованию по конституции 10 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Башкирии направит 10 тыс. волонтеров для работы наблюдателями на голосовании по закону о поправке к Конституции РФ и процедуре подсчета голосов. Исполком партии заключил соответствующее соглашение с отделением ОНФ в республике, сообщили журналистам в пресс-службе реготделения "Единой России" во вторник.

"Уже с 25 июня начинается неделя голосования. Для этого нужно организовать 30 тыс. наблюдателей. Это очень большое количество людей, которые будут фактически волонтерами. Мы можем помочь ресурсом и предоставить порядка 10 тыс. человек по районам республики. Это волонтеры, которых мы отдаем в ваше полное распоряжение", - цитирует руководителя регионального исполкома "Единой России" Рустема Ахмадинурова пресс-служба.

Во вторник Ахмадинуров и председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина подписали соглашение о взаимодействии на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Волонтеры будут наблюдать за процедурой голосования и подведением его итогов.

Подготовка к голосованию начата и в других регионах Приволжского федерального округа, в Ульяновской области с 15 июня начнется разъяснительная кампания "Волонтеры Конституции", в ходе которой планируется рассказать об изменениях в Конституцию РФ и процессе голосования. "Жители в течение шести дней до дня голосования могут прийти на участок и проголосовать", - сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что проголосовать можно будет не только непосредственно в помещениях участков. "Граждане, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, будут иметь возможность отдать свой голос на дому бесконтактно", - говорится в сообщении.

С 5 по 21 июня можно будет подать заявление для голосования по месту нахождения через портал "Госуслуги", МФЦ, территориальные комиссии, а с 16 по 21 июня - прием заявлений будет проводиться и в участковых комиссиях.

Подготовка в Татарстане и Нижегородской области

В Татарстане одной из мер, максимально сокращающей риски, станет разведение потоков голосующих, идущих на избирательный участок и выходящих с него, чтобы избежать одномоментного скопления людей и обеспечить санитарное дистанцирование. "При этом пришедшему голосовать не нужно будет передавать свой паспорт работнику избирательного участка, как это было прежде. Достаточно будет показать документ в развернутом виде", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК Татарстана.

Участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и ручками. Как сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, все члены территориальных избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

В Нижегородской области более 13 тыс. человек будут наблюдателями на голосовании 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе Общественной палаты региона. В зависимости от количества избирателей, на каждом избирательном участке будет работать от четырех до 10 наблюдателей. Их обучение начнется 8 июня в формате вебинаров с привлечением юристов и экспертов в области избирательного права.

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.