Выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Севастополя назначены на 13 сентября. Соответствующее постановление принято во вторник депутатами законодательного собрания города.

"Принятие настоящего постановления позволит выполнить требования федерального законодательства и законодательства города Севастополя о назначении Законодательным собранием города Севастополя выборов губернатора города", - сказал, представляя проект постановления, депутат Сергей Колбин. Выборы губернатора назначены на единый день голосования - 13 сентября 2020 года.

За принятие постановления проголосовали 17 из 19 депутатов, против - никто, воздержались двое. Это будут вторые в городе прямые выборы губернатора. При этом временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев уже является четвертым главой города за семь лет.

Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.

Первым избранным губернатором города после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в сентябре 2017 года стал Дмитрий Овсянников. Однако через три года работы к команде Овсянникова появились претензии, следствием которых стали конфликты при принятии бюджета города и программ развития, а также бойкотирование решений администрации. Все это происходило на фоне отставания при реализации в городе федеральной целевой программы.

11 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона был назначен Михаил Развожаев. Ранее он занимал должность руководителя исполкома ОНФ, до этого был врио главы Хакасии, работал в министерстве по делам Северного Кавказа.