Кремль на днях ждет ответа Лукашенко на приглашение на парад Победы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры Сербии, Хорватии и ряда стран СНГ приедут на парад 24 июня. По его словам, в Кремле также ожидают согласия белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Это же технологическая [работа]. Как пришло [приглашение]. Я же говорю, что ведется работа. Поэтому мы ожидаем со дня на день [ подтверждения согласия]", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Лукашенко соответствующее приглашение.

Представитель Кремля также рассказал, что уже есть предварительный список лидеров ряда стран, которые собираются посетить парад Победы на Красной площади 24 июня. "Сейчас работа ведется. Есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы", - перечислил Песков. Он добавил, что свое согласие уже подтвердили Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. "Есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Пока вам могу сказать о таких подтверждениях. Но целый ряд лидеров также получили приглашения и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день", - заключил он.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций, однако впоследствии решено было сделать акцент на странах СНГ и возобновить приглашения в первую очередь для их лидеров. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.