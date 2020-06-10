Володин поручил расширить полномочия вице-спикеров Госдумы в части законотворчества

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту подготовить предложения по активизации работы думских комитетов за счет наделения курирующих их вице-спикеров дополнительными полномочиями.

"[Вице-спикер Госдумы] Алексей Васильевич Гордеев внес правильное предложение. Нам надо с вами активизировать работу профильных комитетов. В связи с чем мы будем предлагать, чтобы часть полномочий получили курирующие заместители председателя Госдумы, чтобы их работа была более наполнена, насыщена и содержательна", - сказал Володин в ходе пленарного заседания в среду.

По его словам, речь идет не только о координации, но и "возможности реально влиять на законотворчество" через экспертные советы при вице-спикерах нижней палаты. "Вот такое поручение мы даем комитету по контролю и регламенту. Готовьте предложения. У нас тогда будет баланс и контроль", - заключил председатель Госдумы.