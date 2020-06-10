{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин поручил расширить полномочия вице-спикеров Госдумы в части законотворчества

По словам председателя Думы, речь идет не только о координации, но и "возможности реально влиять на законотворчество" через экспертные советы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту подготовить предложения по активизации работы думских комитетов за счет наделения курирующих их вице-спикеров дополнительными полномочиями.

"[Вице-спикер Госдумы] Алексей Васильевич Гордеев внес правильное предложение. Нам надо с вами активизировать работу профильных комитетов. В связи с чем мы будем предлагать, чтобы часть полномочий получили курирующие заместители председателя Госдумы, чтобы их работа была более наполнена, насыщена и содержательна", - сказал Володин в ходе пленарного заседания в среду.

По его словам, речь идет не только о координации, но и "возможности реально влиять на законотворчество" через экспертные советы при вице-спикерах нижней палаты. "Вот такое поручение мы даем комитету по контролю и регламенту. Готовьте предложения. У нас тогда будет баланс и контроль", - заключил председатель Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
Видеонаблюдение за голосованием по конституции организуют в ряде регионов
Читать полностью