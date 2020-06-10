Выборы губернатора Ленинградской области назначены на 13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Ленинградской области назначили дату выборов губернатора региона на 13 сентября. Соответствующее решение приняли в среду на сессии регионального парламента, сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания.

"За проголосовали 38 депутатов, против и воздержавшихся нет", - отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года Дрозденко получил поддержку 471 тысячи 145 избирателей, что составило 82,1% от числа избирателей, принявших участие в выборах.