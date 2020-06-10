Видеонаблюдение за голосованием по конституции организуют в ряде регионов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду сообщила, что видеонаблюдение за общероссийским голосованием по закону о поправке к конституции будет организовано в нескольких регионах, в Москве оно будет круглосуточным в течение семи дней голосования с 25 июня по 1 июля.

"Обязательно будет видеонаблюдение. Да, не тотальное, не везде, но в целом ряде регионов. Москва уже заявила, что у них будет тотальное видеонаблюдение в течение семи дней голосования и днем, и ночью", - сказала Памфилова.

Она отметила, что условия для применения технологии видеонаблюдения есть уже в нескольких регионах. "И в Татарстане, и в Курганской области, и в Свердловской области намечается видеонаблюдение, и в Тверской области. Ханты-Мансийский автономный округ собирается и так далее, этот процесс идет. Регионы взвешивают свои возможности. И там, где возможно, видеонаблюдение будет", - уточнила глава ЦИК, добавив, что в Санкт-Петербурге тоже "обязательно должно быть видеонаблюдение, все условия для этого есть".

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.