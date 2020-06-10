Путин и Эрдоган обсудили восстановление двусторонних связей после пандемии, Ливию и Сирию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, а также актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции и подчеркнули важность поэтапного восстановления двусторонних связей после снятия ограничений, введенных из-за нового заболевания. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 года). Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства. Затронуты актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Главы России и Турции также отметили важность скорейшего прекращения огня в Ливии и возобновления диалога между ливийцами на основе решений Берлинской конференции.

"При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям. Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость наращивания усилий по соблюдению двусторонних договоренностей по соблюдению перемирия в сирийском Идлибе.

"Затронута также ситуация в Сирийской Арабской Республике. Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с. г. дополнительный протокол к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года. В числе приоритетных совместных задач - контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок", - говорится в сообщении.