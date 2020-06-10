Путин поддержал планы Дрозденко вновь участвовать в выборах губернатора Ленобласти

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вправе вновь участвовать в выборах главы региона.

"Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово должны сказать избиратели в сентябре текущего года, а я со своей стороны желаю вам успехов", - сказал Путин на встрече с Дрозденко, которая прошла в видеоформате.

По оценке главы государства, в целом можно констатировать определенные успехи в развитии региона. "Надо признать, что они определенно есть. Это факт очевидный, это, правда, так и есть", - отметил Путин. По словам президента, целый ряд ключевых факторов экономического развития сложились таким образом, что показатели роста в области опережают среднероссийские темпы.

"По ключевому показателю, по росту валового внутреннего продукта за 2018-2019 годы - 7,1% при 3,8% среднероссийском [уровне]. Это - хороший показатель, более, чем в два раза", - заметил глава государства. Он также указал на рост промышленного производства на 9,9% при среднероссийском уровне 5,9%. Объем строительства также вырос. Если в среднем по стране этот показатель составляет 6,9%, то в Ленинградской области фиксируется рост в 1,9 раза.

"Это, конечно, очень хорошие показатели и надо такие темпы постараться сохранить", - добавил Путин, обратив также внимание на рост розничной торговли, инвестиций в основной капитал, профицитный бюджет, низкую долговую нагрузку и уровень безработицы ниже общероссийского. По его оценке, все это свидетельствует о грамотном управлении финансами и наличии хорошей подушки безопасности для области на перспективу. При этом в Ленинградской области на 3,4% выросла численность постоянного населения. "Все-таки это Северо-Запад, не южные регионы страны, и климатические условия здесь достаточно суровые. И рост на 3,4% говорит в том числе о том, что в целом, аккуратно скажем, удовлетворительное экономическое развитие, что вызывает жизненную необходимость в привлечении рабочей силы", - заметил глава государства.

Путин поблагодарил за такие результаты Дрозденко, отметив, что в успехах области есть заслуга главы региона и его команды.

Проблемы региона

В то же время президент обратил внимание губернатора на четыре основные проблемы региона, которым следует уделить повышенное внимание. В первую очередь Путин назвал "большую долю аварийного жилья". "Этому нужно уделить особое внимание, тем более, что у вас такие возможности есть - строительный комплекс развивается успешно", - обратился президент к губернатору. По мнению Путина, "вопрос только в финансировании, нужно вместе с федеральными органами власти эффективнее по этому направлению работать".

Глава государства также упомянул проблему обманутых дольщиков. "Обращаю внимание, что в Ленинградской области 202 объекта признаны проблемными - это большой объем, нужно здесь целенаправленно работать", - потребовал президент. На его взгляд, со строительством жилья связано решение еще одной задачи - привлечение в область медицинских работников. "То, что вы строите новые больницы, очень хорошо, но в целом нужно решать в области проблему обеспеченности врачами, для этого нужно решать еще одну проблему, тоже связанную со строительным комплексом - обеспечить жильем [врачей] надо", - подчеркнул Путин.

"Более чем 70% очистных сооружений в малых населенных пунктах - пять тысяч человек примерно [проживают в малых населенных пунктах] - нуждаются в реконструкции, это очень много, поэтому просил бы обратить на это особое внимание", - сказал президент главе региона.