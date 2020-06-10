Лавров обсудил с главой МИД Словакии перспективы сотрудничества и коронавирус

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил по телефону со своим словацким коллегой Иваном Корчоком перспективы развития двусторонних отношений и противодействие распространению коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

Главы МИД констатировали общий настрой на продолжение конструктивного сотрудничества по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Обсуждено актуальное состояние и перспективы российско-словацких отношений с акцентом на продвижение успешных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах, - указали в министерстве. - Обсуждена проблематика противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и поддержки усилий Всемирной организации здравоохранения. Подчеркнута важность скоординированного международного сотрудничества в борьбе с подобными глобальными угрозами".

Лавров и Корчок обратили внимание на важность содержательной подготовки 21-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, запланированного на осень этого года. Российский министр также поблагодарил руководство и граждан Словакии "за бережное отношение к памяти советских воинов, погибших в боях с нацистами при освобождении Чехословакии".

Кроме того, по просьбе главы МИД Словакии Лавров подробно изложил оценки ситуации с выполнением Минских договоренностей по урегулированию кризиса на востоке Украины. "[Лавров] подчеркнул неприемлемость линии Киева на саботаж прямых переговоров с Донецком и Луганском и на подрыв последовательных действий сторон конфликта в нарушение резолюции 2202 Совета Безопасности ООН", - заключили в МИД РФ.