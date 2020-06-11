Екатерина Семенова вновь назначена уполномоченным по правам человека в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили кандидатуру Екатерины Семеновой на должность уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

"Сегодня истекает срок полномочий уполномоченного по правам человека в Московской области Семеновой Екатерины Юрьевны. <...> 28 мая этого года в Московскую областную думу была внесена кандидатура группой депутатов разных фракций кандидатура Семеновой Екатерины Юрьевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Московской области", - сказал в ходе заседания думы председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он добавил, что кандидатура Семеновой была согласована с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Семенова исполняет обязанности уполномоченного по правам человека в Московской области с 2015 года.

Она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Также является членом общественной комиссии при президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области защиты прав и благотворительной деятельности.