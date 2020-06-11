Песков: политики в США приносят отношения с Россией в жертву, когда хотят добиться успеха

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кремль констатирует, что российско-американские отношения приносятся в жертву в угоду политическим интересам отдельных сил.

"В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах", - констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг. "Мы сожалеем в этой связи", - подчеркнул он.