Захарова: диалог России и США по СНВ должен быть актуализирован в ближайшее время

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Обсуждение продления Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДСНВ) необходимо актуализировать. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос о продлении действия ДСНВ как единственного пока еще работающего двустороннего инструмента контроля в сфере ядерных вооружений становится все более актуальным, - сказала она. - <…> С учетом значимости ДСНВ мы исходим из того, что двусторонний диалог по этой теме должен быть актуализирован уже в ближайшей перспективе".

Захарова отметила, что в Москве придают большое значение контролю над вооружениями, "руководствуясь прежде всего соображениями ответственности за судьбу мира, поддержание стабильности и безопасности". "В сегодняшней ситуации считаем диалог с США по различным аспектам проблематики продления ДСНВ крайне важным для того, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее разрушение международных договоренностей, действующих в этой области", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что формат и уровень такого диалога зависит, в частности, от готовности американской стороны к предметному разговору.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил ТАСС, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. По информации агентства Bloomberg, в Вашингтоне не исключают, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления ДСНВ.